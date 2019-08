Obsidian: gli sviluppatori di The Outer Worlds si dichiarano contro il crunch time

Sempre più spesso veniamo tristemente a conoscenza di casi di crunch time all'interno dell'industria videoludica, un fenomeno per il quale gli sviluppatori si ritrovano a dover lavorare un quantitativo di ore spropositato pur di riuscire a rispettare le scadenze dettate dai publisher o dai manager della software house stessa.

Nel corso di una recente intervista concessa a PCGamesN, Obsidian Entertainment, casa di sviluppo nota per aver realizzato l'acclamato Fallout: New Vegas e per essere attualmente al lavoro sul promettente RPG The Outer Worlds, si è apertamente dichiarata contraria alla pratica del crunch time:

"Obsidian non è uno studio che pratica il crunch, e questo è un motivo per cui le persone ci rimangono per molto tempo", le parole di Brian Hines, senior designer di The Outer Worlds. Sebbene abbia ammesso che occasionalmente viene proposto ai dipendenti della software house di prestare qualche ora di servizio extra per rispettare determinate scadenze, Hines conferma che si tratta in ogni occasione di una "richiesta", e spetta sempre al singolo sviluppatore la decisione finale.

"Non c'è stato un crunch, una marcia della morte o qualcosa del genere con lo studio da un bel po' di tempo, per quanto io possa ricordare almeno", continua Hines. "Questa è sicuramente una delle cose su cui poniamo maggiormente attenzione, preferiamo tagliare qualcosa piuttosto che cercare di convincere le persone a non avere una vita al di fuori del lavoro".



The Outer Worlds sarà pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 25 ottobre, ed arriverà in seguito anche su Nintendo Switch. Vi invitiamo a consultare la nostra Anteprima di The Outer Worlds per scoprire tutte le novità sul nuovo RPG di Obsidian. A proposito di crunch time, hanno fatto molto discutere di recente le ambigue dichiarazioni di Hideo Kojima riguardo al processo di sviluppo di Death Stranding.