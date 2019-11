Obsidian, oltre The Outer Worlds e Grounded: 'parecchie cose in lavorazione' nel team!

Il team di Obsidian Entertainment è stato tra i protagonisti dell'Inside Xbox organizzato da Microsoft in occasione dell'Xbox Fan Fest 2019, attualmente in corso di svolgimento a Londra.

Reduce dalla recente pubblicazione dell'apprezzato The Outer Worlds, la software house non ha infatti esitato a presentare un progetto inedito. Sul palco dell'evento è stato mostrato al grande pubblico il primo trailer di Grounded, nuova IP della software house. Sembra tuttavia che quest'ultimo non sia l'unico titolo attualmente in cantiere presso gli studi di sviluppo di Obsidian Entartainment.

A fornire un indizio sulle attività del team è Adam Brennecke, responsabile dei lavori su Grounded. Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di Eurogamer.net, quest'ultimo ha infatti dichiarato: "Proprio come con The Outer Worlds abbiamo grandi RPG in lavorazione al momento. Abbiamo parecchie cose in lavorazione al momento". Sull'argomento è in seguito intervenuto anche Feargus Urquhart, veterano della software house e già CEO Obsidian. Alla richiesta del numero preciso di progetti su cui il team sta lavorando, quest'ultimo ha risposto sornione: "Più di uno, meno di quaranta".



In attesa di scoprire cos'altro ci riserverà la creatività di Obsidian, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una ricca anteprima di Grounded, la nuova IP del team.