Obsidian voleva lavorare su degli spin-off per Fallout e TES: le ultime da Chris Avellone

Nel corso degli ultimi mesi, il nome di Obsidian Entertainment è apparso più volte nei radar comunicativi del mercato videoludico. Il team che ha dato i natali a giochi come Fallout New Vegas è stato al centro di varie notizie, come nel caso delle info emerse sul gioco rivale di God of War a cui Obsidian lavorava prima del matrimonio con Microsoft.

A distanza di poco meno di un mese da quando Josh Sawyer si è espresso sulla crisi dei giochi tripla A e sulla soluzione con il "modello Pentiment", giungono ulteriori dettagli dalle retrovie di Obsidian: secondo le parole dell'ex Chief Creative Officer e co-fondatore dell'azienda, lo studio ha cercato di realizzare degli spin-off per Fallout e The Elder Scrolls. Nello specifico, pare che le richieste di sviluppo proposte a Bethesda siano state diverse nel corso del tempo, ma ognuna di essa non ha mai preso piede concretizzandosi.

Secondo Avellone, le ragioni sarebbero da imputare ad un mancato allineamento tra le volontà di Obsidian e quelle di Bethesda. Andando a confermare quanto emerso di recente, Chris Avellone ha dichiarato quanto segue: "È vero. Una delle proposte di Elder Scrolls (che ho presentato io) era destinata a svolgere la stessa funzione di Fallout New Vegas tra F3 e F4, per offrire più avventure". Ciò nonostante, il mancato benestare da parte di Bethesda non ha mai permesso di dare vita alla visione creativa di Chris Avellone e del resto del team.