Obduction: il supporto a PlayStation VR è in arrivo l'8 maggio tramite update gratuito

Cyan è lieta di annunciare che la versione PlayStation 4 di Obduction supporterà PlayStation VR a partire dall'8 maggio tramite un aggiornamento gratuito. I possessori del visore Sony potranno giocare la nuova avventura degli autori di Myst anche in realtà virtuale.

Per chi non lo ricordasse, Obduction ha fatto il suo debutto su PC nel 2016, per poi arrivare a distanza di un anno anche su PlayStation 4. Il titolo si presenta come la nuova avventura di Cyan, lo stesso studio dietro i celebri Myst e Riven, riproponendo le classiche meccaniche del genere in chiave moderna.

Dopo diversi mesi di lavoro, finalmente Cyan è riuscita a ultimare lo sviluppo della modalità VR di Obduction per PS4, così da permettere anche agli utenti PlayStation VR di vivere l'intera avventura in realtà virtuale (senza nessuna limitazione, specificano gli sviluppatori). A partire dall'8 maggio, dunque, ai possessori del gioco e del visore Sony basterà scaricare il nuovo aggiornamento gratuito che introduce il supporto alla VR, senza nessun costo aggiuntivo.

Come visto con WipeOut Omega Collection, dunque, un altro titolo della libreria PlayStation 4 si appresta a supportare PlayStation VR tramite un update gratuito, arricchendo ulteriormente il parco giochi del visore Sony: una buona occasione per tornare su (o recuperare) Obduction?