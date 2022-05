Ocarina of Time è il miglior Zelda di sempre? Stone Cold non la pensa così

Qual è il miglior gioco di Zelda di sempre? Una bella domanda che di fatto non ha mai trovato una risposta univoca anche se moltissimi fan della saga sono concordi nel definire The Legend of Zelda Ocarina of Time il gioco più bello della saga. Sapete però chi non è d'accordo? Stone Cold Steve Austin.

Durante l'ultima puntata del format Broken Skull in onda su WWE Network, Stone Cold e Cody Rhodes hanno risposto ad una serie di domande in rapida sequenza, tra queste anche "Qual è il miglior gioco di The Legend of Zelda?"

E se Cody non ha avuto dubbi nel rispondere Ocarina of Time, Stone Cold non è sembrato molto d'accordo con la risposta del collega, ribattendo come la sua preferenza vada invece a The Legend of Zelda Breath of the Wild. Un botta e risposta interessante e se sappiamo da tempo che Cody è un grande appassionato di videogiochi, non avevamo invece idea dell'interesse di Steve Austin per il mondo dell'intrattenimento elettronico.

E voi quale gioco di Zelda preferite? The Legend of Zelda Ocarina of Time, Breath of the Wild, Majora's Mask, Wind Waker, A Link to the Past... sono davvero tanti i giochi della saga di Link assolutamente degni di nota.