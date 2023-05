Occhio agli spoiler di Zelda Tears of the Kingdom: c'è chi ci sta giocando in streaming

Se avete a cuore The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e non volete alcun tipo di anticipazione, sappiate che da questa sera fareste meglio a stare attenti a qualsiasi social network.

Come purtroppo segnalato da svariati utenti e portali internazionali, l'attesissima esclusiva Nintendo Switch è finita tra le mani dei pirati. Un evento tanto spiacevole sta spingendo svariati utenti a procurarsi in maniera illecita una copia del gioco con l'obiettivo di trasmettere le partite in streaming o, peggio ancora, di diffondere immagini e spoiler di varia natura. Sebbene la Grande N stia cercando di fare il possibile per tenere a bada la fuga di informazioni, alcuni di questi furbetti stanno riuscendo a farla franca, trasmettendo il gioco in canali Discord privati oppure fingendo di giocare a Breath of the Wild su Twitch, visto che le somiglianze estetiche col predecessore rendono quasi indistinguibili i due prodotti ad uno sguardo distratto.

In attesa di scoprire l'impatto che avrà questo evento e se Nintendo riuscirà ad eliminare qualsiasi riferimento al gioco in maniera tempestiva, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate una guida su come evitare gli spoiler di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, in attesa della sua uscita su Switch il prossimo 12 maggio 2023.