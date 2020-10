Ocean's Heart: il GDR in pixel art tra Zelda e The Witcher si presenta in video

Il designer Max Mraz e i produttori di Nordcurrent annunciano ufficialmente Ocean's Heart, un'avventura ruolistica in pixel art che si ispira a mostri sacri del genere come The Legend of Zelda A Link to the Past e The Witcher 3 Wild Hunt.

La nuova proprietà intellettuale firmata da Mraz catapulta gli appassionati in una dimensione fantasy brulicante di segreti e di misteri. Il nostro compito sarà quello di interpretare Tilia per aiutarla a cercare il suo amato padre, ormai scomparso da tempo.

Il viaggio da intraprendere insieme a Tilia partirà dal suo villaggio natale, e dalla foresta che lo circonda, per poi condurci nella pericolosa regione dominata dalle rovine di un antico regno caduto dopo una violenta inondazione.

Le formule di gameplay elaborate dall'autore di Ocean's Heart trarranno spunto dai capitoli classici di The Legend of Zelda e dall'epopea dello Strigo per prodursi in un'esperienza ludica caratterizzata da intensi combattimenti all'arma bianca, da sessioni di esplorazione pura e da una costante ricerca di oggetti, armi ed equipaggiamenti con cui potenziare la propria guerriera e garantirgli l'accesso a ulteriori zone della mappa.

Il lancio di Ocean's Heart è previsto tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 in esclusiva su PC, ma con la concreta possibilità di un successivo approdo su console qualora il titolo dovesse ottenere il successo commerciale (e di critica) sperato dai suoi ideatori.