Ocean's Heart sbarca su Switch: ecco il video di lancio del GDR tra Zelda e The Witcher

Le fucine digitali di e i ragazzi di Nordcurrent Labs e lo sviluppatore indipendente Max Mraz celebrano l'avvenuto arrivo di Ocean's Heart su Nintendo Switch con un trailer di lancio che rinsalda il legame tra questaavventura ruolistica e la serie di The Legend of Zelda.

L'esperienza di gioco offerta da Ocean's Heart omaggia l'ormai iconico gameplay dei primissimi capitoli di Zelda per NES, Game Boy e Super Nintendo, con scenari ricostruiti in pixel art e un'inquadratura dall'alto che contribuisce a rendere ancora più "nostalgiche" le atmosfere dell'opera.

Sul fronte strettamente ludico, il titolo ci vede interpretare Tilia, una coraggiosa avventuriera chiamata a intraprendere un lungo viaggio per cercare il suo amato padre, scomparso da tempo in una delle regioni più pericolose di questo reame medievaleggiante.

Il respiro "zeldesco" dell'avventura fa il paio con i numerosi rimandi all'epopea di The Witcher che ritroviamo, invece, nel sistema di combattimento, con una progressione delle attività da svolgere che si fa sempre più incalzante con il passare delle ore di gioco e la necessità, per gli utenti, di recuperare equipaggiamenti, armi e abilità con cui accedere a ulteriori aree della mappa.

Proprio come nella versione PC disponibile su Steam dall'inizio del 2021, purtroppo anche nella trasposizione di Ocean's Heart su Switch non è presente alcuna localizzazione in italiano o una traduzione dei sottotitoli. Fatta questa dovuta precisazione, vi lasciamo in compagnia del trailer di lancio della nuova versione di Ocean's Heart e vi ricordiamo che il titolo è disponibile su Nintendo eShop per Switch dallo scorso 10 febbraio al prezzo di 14,99 euro.