Ocean's Heart, nuovo trailer per lo Zelda-like: arriva a brevissimo su Nintendo Switch

Il primo annuncio di Ocean's Heart ha condotto al debutto di questa interessante produzione indipendente su ecosistema PC nel corso del 2021. Ora, lo Zelda-like è però pronto a superare i confini del catalogo di Steam.

Il team di sviluppo ha annunciato la notizia con il trailer che trovate a disposizione in apertura a questa news, che ufficializza il prossimo esordio dell'avventura nel catalogo di Nintendo Switch. Fortemente ispirato all'immaginario e alla tradizione dei primi The Legend of Zelda, Ocean's Heart si presenta come un Action RPG con visuale isometrica, confezionato con una deliziosa pixel art.



Nei panni della giovane Tilia, i giocatori potranno esplorare un suggestivo arcipelago, alla ricerca del padre della protagonista, misteriosamente scomparso. Tra antichi misteri, missioni secondarie e dungeon variopinti, Ocean's Heart pone l'esplorazione al centro della scena, accanto a puzzle ambientali e ingegnosi scontri con boss. Per portare a termine la sua missione, Tilia potrà contare su di una variegata selezione di armi e incantesimi, oltre che sulla possibilità di ricorrere al crafting per realizzare alcuni potenziamenti.

Con il nuovo trailer di Ocean's Heart, il team di sviluppo conferma che l'Action RPG arriverà prestissimo su Nintendo Switch, con la data di lancio fissata al prossimo 10 febbraio 2022.