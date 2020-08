Oceanhorn 2 in arrivo su Switch: lo Zelda-like conquista la console Nintendo

Dopo il discreto successo conseguito su piattaforme mobile dal primo Oceanhorn, il team di Cornfox & Brothers ha deciso di realizzarne un seguito, esordito in esclusiva su Apple Arcade.

Ora, il team di sviluppo ha scelto di ampliare la propria community, portando Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm anche su Nintendo Switch. Il Direttore Creativo Heikki Repo descrive l'action-adventure come "un gioco realizzato da fan Nintendo, per fan Nintendo". Per la software house finlandese approdare sull'hardware nativo di Kyoto deve dunque rappresentare un traguardo di particolare rilievo.

Per annunciare il porting di Oceanhorn 2, gli autori hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato, nel quale ci viene presentata una fugace sessione di gameplay tratto dalla versione Nintendo Switch del gioco. Come di consueto, potete visionare il filmato direttamente in apertura a questa news. Al momento, Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm non dispone di una data di pubblicazione ufficiale sulla console della Grande N, ma il titolo resta ad ogni modo atteso su Switch nel corso dell'autunno 2020.

Per ogni dettaglio legato a questo variopinto Zelda-like, vi consigliamo la visione o lettura della nostra recensione di Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm, realizzata da Felice Di Giuseppe in occasione del lancio del gioco su Apple Arcade.