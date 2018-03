Oceanhorn 2 Knights of the Lost Realm: vediamo in azione la demo della GDC

Direttamente dalla Game Developers Conference di San Francisco arriva un video gameplay tratto dalla nuova demo di, sequel dell'acclamato, accolto come uno dei migliori "Zelda Like" per piattaforme mobile (e non solo).

Oceanhorn 2 Knights of the Lost Realm è attualmente in fase di sviluppo solamente per iOS, la demo mostrata è basata su Unreal Engine 4 e gira su iPhone 7 Plus. Gli sviluppatori fanno sapere di aver raggiunto un buon livello di qualità ma di essere al lavoro per migliorare ulteriormente il comparto tecnico e il gameplay del gioco.

Oceanhorn 2 Knights of the Lost Realm è atteso su iOS nel 2018, attualmente non è stato confermato l'arrivo del gioco su altre piattaforme ma è improbabile che il titolo possa restare confinato solamente su iPhone e iPad.