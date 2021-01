Oceanhorn 2: lo Zelda-like in arrivo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S

Originariamente pubblicato esclusivamente su Apple Arcade per iPad e iPhone ed arrivato in seguito anche su Nintendo Switch, Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm farà il suo debutto anche su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

L'action-adventure sviluppato dalla software house finlandese Cornfox & Brothers, spesso accostato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild sia per la struttura del gameplay sia per i suoi variopinti tratti estetici, si prepara dunque ad approdare su PC e console next-gen in collaborazione con il publisher FDG Entertainment, ma al momento non è ancora stata diffusa una precisa data di lancio. Il gioco ci permetterà di prendere parte al prequel di Oceanhorn Monster of Uncharted Seas: il titolo infatti prende luogo ben un millennio prima le vicende narrate all'interno del primo capitolo della serie.

Sviluppatore ed editore hanno accennato al fatto che Oceanhorn 2 sarà pubblicato anche su ulteriori piattaforme oltre a quelle annunciate quest'oggi, ma al momento non ci è dato sapere a quali si stessero riferendo in particolare. Si potrebbe dunque prospettare una pubblicazione su Google Stadia e, perché no, anche su console old gen di Sony e Microsoft dato il comparto tecnico del titolo non particolarmente esigente.

In attesa di ulteriori aggiornamenti potete gustarvi il nuovo trailer che FDG Entertainment ha pubblicato per l'occasione e che trovate in apertura di notizia. Per ulteriori informazioni sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm.