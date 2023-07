Oceanhorn Knights of the Lost Realm: lo Zelda-like ha una data su PC, PS5 e Xbox Series X

Dopo oltre un anno di attesa dall'annuncio originale, ecco che le versioni PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S di Oceanhorn Knights of the Lost Realm ricevono finalmente una data di lancio ufficiale.

Come confermato dal publisher FDG Entertainment e lo sviluppatore Cornfox & Bros., Oceanhorn Knights of the Lost Realm verrà lanciato su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (via Steam ed Epic Games Store) il 2 agosto al prezzo di €29,99. Lo Zelda-like ha già debuttato tempo fa, uscendo in primis su Apple Arcade a settembre del 2019, ed in seguito anche su Nintendo Switch dove ha debuttato l'anno successivo.

Oceanhorn Knights of the Lost Realm punta ai 4K/60fps su PC Windows, PS5 e Xbox Series X. Il titolo si presenta come un "epico gioco di ruolo d'azione" che copre oltre 20 ore di gameplay. Enormi combattimenti contro i boss metteranno alla prova i vostri riflessi e abilità di combattimento. Dozzine di missioni secondarie garantiscono incredibili ricompense, e non mancheranno nemmeno enigmi da risolvere e misteriosi sotterranei da esplorare. La grafica fortemente stilizzata ricorda quella della serie di Zelda e dipinge un mondo ricco di leggende e meraviglie da esplorare.

Lasciandovi alla visione del trailer che trovate in apertura, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Oceanhorn Knights of the Lost Realms per ulteriori approfondimenti sul titolo.