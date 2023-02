Octopath Traveler 2, arrivano le recensioni: ottima accoglienza per il JRPG

Dopo aver offerto al pubblico l'occasione di provare una demo di Octopath Traveler II, il team di Square Enix accoglie con soddisfazione le prime recensioni del suo nuovo JRPG.

A pochi giorni dal lancio del titolo, la critica videoludica condivide infatti pareri più che incoraggianti sulla produzione. In particolare, nel momento in cui scriviamo, Octopath Traveler II sfoggia su Metacritic un Metascore di 86/100. Un risultato generato dall'aggregazione di 23 recensioni. Nel complesso, non mancano però votazioni ben più generose, attenuate da pochi giudizi discreti.

In particolare, i dati attuali vedono solamente tre testate assegnare al JRPG una votazione inferiore a 80/100. Ben dieci firme della critica internazionale hanno invece optato per un giudizio compreso tra il 90/100 e il 100/100. Le restanti votazioni spaziano tra 80/100 e 88/100, con pareri comunque positivi sull'esperienza complessiva proposta da Octopath Traveler II.



In attesa dell'impatto generato dalla pubblicazione di ulteriori recensioni, ricordiamo che le battaglie di Octopath Traveler II prenderanno ufficialmente il via il 24 febbraio 2023, con debutto del gioco Square Enix su Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 e PlayStation 5. Esattamente come il suo predecessore, questa seconda interazione vede i giocatori assumere la guida di otto diversi protagonisti, sullo sfondo di un mondo fantasy tratteggiato con grafica HD-2D.