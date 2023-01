Octopath Traveler 2: chi sono Ochette e Castti? Lo svela il nuovo video gameplay

Dopo aver presentato la ladra e il chierico di Octopath Traveler 2, gli studi Acquire confezionano un nuovo video gameplay dedicato ad altri due protagonisti dell'atteso gioco di ruolo edito da Square Enix, Ochette e Castti.

La software house giapponese che ha dato origine alle serie di Tenchu e Way of the Samurai ci reimmerge così nelle atmosfere oniriche di questa IP per farci conoscere altri due personaggi della campagna principale, Ochette la Cacciatrice e Castti lo Speziale.

Ochette sarà in grado di evocare i mostri catturati esplorando le diverse regioni della mappa e servirsene per sfidare i PNG e ottenere cibo e materiali all'infuori degli scontri, mentre Castti sfrutterà le sue incredibili conoscenze alchemiche per preparare pozioni, unguenti curativi, veleni e altre sostanze che si riveleranno particolarmente utili in battaglia.

La commercializzazione di Octopath Traveler 2 è fissata per l'ormai non troppo lontano 24 febbraio su PC, PS4, Nintendo Switch e PlayStation 5. In attesa di ulteriori approfondimenti di Acquire sui personaggi, sulla storia e sull'esperienza ludica promessa da questo ambizioso JRPG, vi lasciamo in compagnia del video gameplay in apertura d'articolo e, qualora ve la foste persa, della nostra anteprima di Octopath Traveler 2.