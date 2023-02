Octopath Traveler 2: come guadagnare soldi facilmente

La valuta di Octopath Traveler 2 è fondamentale per acquistare armi, nuove armature ed altri oggetti consumabili in battaglia. Avere le tasche piene garantisce anche l’accesso ad alcune “azioni viaggio” indispensabili per sfruttare i talenti dei protagonisti. Questa guida vi illustrerà i metodi più efficaci per accumulare denaro.

Vincere in battaglia

Oltre ai punti esperienza, uscire vincitori da uno scontro garantisce un premio in denaro che varia a seconda dei nemici abbattuti. Dato che gli avversari più forti e remunerativi compaiono sempre dopo il tramonto, vi consigliamo di prepararvi a dovere prima di combattere fino all’alba. A tal proposito, ecco come passare dal giorno alla notte in Octopath Traveler 2.

Trovare i tesori

Il JRPG targato Acquire ospita un gran numero di forzieri, alcuni dei quali sono ricolmi di denaro o di materiali che è possibile rivendere a buon prezzo. Un chiaro esempio in questo senso è rappresentato dalla polvere d’oro, per la quale i negozianti sono disposti a spendere somme da capogiro.

Vendere presso i negozi

Octopath Traveler 2 offre la possibilità di liberarsi degli articoli in eccesso visitando i negozi dei centri abitati, così da guadagnare ingenti somme di denaro. Oltre a occupare spazio nel vostro inventario, i pezzi d’equipaggiamento e i materiali inutilizzati hanno infatti un valore che dipende in primo luogo dalla loro rarità.

Il metodo migliore per guadagnare denaro è quello di vendere oggetti preziosi come ad esempio quelli creati sfruttando i talenti di Ochette, che permettono di catturare mostri e trasformarli in merce di scambio. Restando in tema di personaggi utili allo scopo di diventare ricchi, vi sveliamo quella che potrebbe essere la formazione più indicata in assoluto:

Ochette : come anticipato, permette di catturare mostri e trasformarli in oggetti.

: come anticipato, permette di catturare mostri e trasformarli in oggetti. Partitio Yellowil : può donare punti a Ochette per aumentare le sue probabilità di cattura.

: può donare punti a Ochette per aumentare le sue probabilità di cattura. Throne Anguis : ha un talento che garantisce dei bonus in battaglia durante le ore notturne.

: ha un talento che garantisce dei bonus in battaglia durante le ore notturne. Temenos Mistral: ha un talento che infligge dei malus ai nemici incontrati di notte.

Siete curiosi di sapere che tipo di gioco è Octopath Traveler 2? Sulle nostre pagine potete trovare il video pubblicato da Square Enix che illustra gli aspetti più rappresentativi del gameplay, della storia e dei contenuti di questa attesa avventura ruolistica in arrivo su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5.