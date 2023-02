Octopath Traveler 2: come passare dal giorno alla notte e cosa cambia

Una delle feature più importanti di Octopath Traveler 2 è il ciclo giorno-notte, che oltre ad avere ripercussioni dirette sull’esperienza di gioco può essere controllato a proprio piacimento. In questa guida vi spiegheremo come sfruttare tale meccanica e quali sono le principali conseguenze sul gameplay.

Per fare avanzare l’orario interno al nuovo GDR targato Acquire è sufficiente premere il pulsante ZR della vostra Nintendo Switch, o R2 nel caso steste giocando su una console PlayStation. Questa azione, che ricordiamo può essere effettuata in ogni momento a patto di non trovarsi impegnati in battaglia, determina quali nemici compaiono negli scontri casuali (tendenzialmente più impegnativi nottetempo) e modifica la posizione di numerosi NPC.

Come potete approfondire leggendo il nostro provato di Octopath Traveler 2, l’importanza della feature in questione si riflette anche nella presenza di contenuti accessibili esclusivamente di giorno o durante le ore notturne, come ad esempio alcune missioni secondarie. Il momento della giornata influisce pure sulle “azioni viaggio” dei protagonisti, ovvero le particolari abilità degli otto personaggi che è possibile impersonare nel corso dell’avventura.

Per concludere, nel caso voleste testare con mano il gioco mentre siete in attesa della nostra recensione, vi ricordiamo che esiste una demo gratuita di Octopath Traveler 2 già disponibile su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5.