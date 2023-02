Octopath Traveler 2 conquista Famitsu, ottimi voti per il nuovo Kirby

Il numero 1786 di Famitsu è appena sbarcato in Giappone, ed offre ai giocatore recensioni su alcuni dei giochi più caldi di questa settimana. Solo tre sono i titoli passati sotto la lente d'ingrandimento della nota redazione nipponica, ma si tratta comunque di produzioni di spessore.

Protagonista principale dell'ultimo numero di Famitsu è senza dubbio Octopath Traveler II: il nuovo JRPG di Acquire e prodotto da Square Enix conquista infatti i redattori, che assegnano all'opera un notevole 36 su 40, somma di quattro verdetti tutti da 9 pieno. Il nuovo capitolo di Octopath Traveler sembra indubbiamente molto interessante, ed anche nel nostro provato di Octopath Traveler 2 evidenziamo le potenzialità dell'opera, soprattutto in termini di combat system.

Ma Famitsu non si ferma certo qui, dato che c'è spazio anche per il voto a Like A Dragon Ishin: lo spin-off di Yakuza viene premiato con un 34 su 40 (frutto di due 9 e due 8) confermandosi dunque un prodotto di spessore. La nostra recensione di Like A Dragon Ishin vi permette di approfondire ulteriormente le vostre conoscenze sull'ultima fatica di Ryu Ga Gotoku Studio.

Infine, c'è spazio anche per il nuovo gioco di Kirby: Kirby's Return To Dreamland Deluxe riceve 35 su 40 (ben tre 9 ed un 8), dunque la riedizione dell'apprezzato Platform pubblicato originariamente su Wii ha convinto appieno la testata nipponica.