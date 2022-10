Octopath Traveler 2: l'evoluzione della grafica HD-2D mostrata da Square-Enix

Tra i giochi di ruolo più attesi per i primi mesi del prossimo anno figura indubbiamente il nome di Octopath Traveler 2, seguito di uno degli RPG più riusciti tra quelli prodotti di recente dal publisher giapponese.

I giocatori sono in attesa di scoprire i nuovi personaggi e le meccaniche di gameplay inedite, ma Square-Enix ha questa volta pensato di concentrarsi sul comparto grafico del nuovo ruolistico, del resto una tra le componenti che più hanno esaltato il capostipite della serie.

La clip dedicata ad Octopath Traveler 2 che vi abbiamo riportato più in basso mette in evidenza l'evoluzione grafica dell'RPG, che ora pone le sue basi sull'HD-2D 2.0, come dichiara la stessa Square-Enix: "La fusione di pixel art e 3DCG "HD-2D" si è ulteriormente evoluta, e il corpo dei personaggi è ora ancora più grande. Con l'HD-2D versione 2.0, puoi goderti una grafica più bella e dettagliata", recita la didascalia che accompagna il cinguettio del publisher. Cosa ne pensate dei miglioramenti a cui il team di sviluppo ha lavorato per rendere ancor più affascinanti ambientazioni e personaggi di Octopath Traveler?

Nell'attesa che il titolo venga pubblicato su PC, PS5, PS4 e Nintendo Switch il 24 febbraio 2023, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Octopatch Traveler 2 per ulteriori approfondimenti sull'RPG.