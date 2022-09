Octopath Traveler 2 gameplay, mostri ed esplorazione dal Tokyo Game Show 2022

Dopo l'annuncio di Octopath Traveler 2 durante l'ultimo Nintendo Direct, Square-Enix ha deciso di stimolare la curiosità dei fan della serie con degli inediti spezzoni di gameplay del gioco di ruolo.

In questo nuovo video, che vi lasciamo in allegato a questa news, vediamo alcuni segmenti dedicati all'esplorazione, in una serie di differenti scenari che ci permetteranno di dare un'occhiata anche allo svolgimento delle battaglie contro i nemici e all'interazione con gli NPC sparsi in giro per il mondo di gioco. Vi anticipiamo che la sezione dedicata a Octopath Traveler 2 inizia al minuto -3:57:37.

In Octopath Traveler 2 i giocatori inizieranno un viaggio fantastico nel mondo di Solistia, in un titolo che riprenderà la particolare estetica in 2D-HD già vista nel suo precedessore. La storia si focalizzerà su otto diversi personaggi, impegnati in un'avventura piena di nemici e di segreti. Il gioco utilizzerà un ciclo giorno-notte e permetterà un buon grado di interazione con gli NPC che si incontreranno lungo il percorso.

Se volete saperne di più sul gioco, vi lasciamo alla nostra anteprima di Octopath Traveler 2.

Vi ricordiamo che il gioco di ruolo giapponese Octopath Traveler 2 uscirà il 24 febbraio 2023 su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC.