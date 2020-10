Octopath Traveler 2? Nuovo gioco console in sviluppo, update da Square Enix

Avventura firmata Square Enix, Octopath Traveler ha fatto la sua comparsa nel catalogo Nintendo Switch nel corso dell'estate 2018, per poi approdare su PC in un secondo momento.

Caratterizzato graficamente dall'utilizzo dell'HD-2D, il titolo si presentava come un aperto omaggio e tributo ai grandi classici del genere JRPG esorditi nel corso degli Anni Novanta. Proponendo una rosa di otto protagonisti, Octopath Traveler ne vedeva intrecciarsi, tramite singole run, le diverse linee narrative. A diversi mesi di distanza dal debutto del gioco, il team di sviluppo annunciava di essere al lavoro su di un nuovo gioco console di Octopath Traveler destinato a Nintendo Switch.

Da allora, tuttavia, è trascorso ormai un anno e mezzo e sulla produzione non sono stati condivisi dettagli: non è ad esempio certo che si tratti effettivamente di un sequel del gioco Square Enix. Sembra peraltro che per saperne di più sarà necessario attendere ancora. A confermarlo sono i Producer Asano e Yokoyama, nel corso di un'intervista concessa a Famitsu. "Per quanto riguarda il gioco console di Octopath Traveler di cui abbiamo parlato in passato, - ha reso noto il primo - sembra che ci vorrà ancora un po' di tempo prima che possiamo rivelare più informazioni. Mi dispiace molto".

In attesa di saperne di più, si avvicina la pubblicazione di Octopath Traveler: Champions of the Continent, gioco mobile prequel di Octopath Traveler.