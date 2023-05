Octopath Traveler 2 e oltre: il terzo capitolo è già in sviluppo? Ikushima ci scherza su

Dopo aver istato Famitsu con Octopath Traveler 2, i membri di spicco del team Acquire si riaffacciano sulle pagine del noto portale videoludico giapponese per ripercorrere lo sviluppo del loro ultimo JRPG e discutere del futuro della serie ruolistica.

Nel corso dell'intervista concessa a Famitsu, il produttore Masashi Takahashi ha condiviso delle interessanti riflessioni sul percorso di sviluppo intrapreso dagli sviluppatori nipponici per concretizzare la visione creativa e ludica del sequel di Octopath Traveler.

Come ricorda lo stesso Takahashi, "nelle fasi iniziali di sviluppo eravamo indecisi sul da farsi: era meglio evolvere la serie o cambiarla? Nel caso di Octopath Traveler 2 abbiamo scelto la prima opzione. Alcuni di noi volevano imboccare una direzione completamente diversa con il sequel di Octopath Traveler ma, d'altronde, pensavamo che i giocatori fossero più interessati a un videogioco simile, considerando che sono trascorsi già 5 anni dall'uscita del primo capitolo. Credevamo che i fan sarebbero rimasti delusi da un gioco troppo lontano dall'esperienza offerta dal primo episodio. Ecco perché, invece di stravolgere l'IP, abbiamo deciso di evolverla e così abbiamo inserito in Octopath Traveler 2 tutto ciò che non eravamo riusciti a integrare nel primo capitolo".

Per quanto riguarda il futuro della serie, è il Game Director di Octopath Traveler 2 Keisuke Miyauchi a specificare che "non abbiamo ancora deciso chiaramente quali saranno gli sviluppi futuri di Octopath Traveler, ma ne abbiamo parlato internamente per capire quale potesse essere il futuro dell'IP". Nella discussione intavolata da Famitsu viene coinvolto anche Naoki Ikushima: lo storico designer che ha realizzato gli artwork più rappresentativi della saga di Octopath Traveler preferisce smarcarsi dall'intervista ed evitare di esporsi spiegando scherzosamente che "sono a corto di idee!".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Octopath Traveler 2 a firma di Antonello "Kirito" Bello.