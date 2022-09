Octopath Traveler 2 è realtà: data di uscita dal Nintendo Direct!

Dopo l'annuncio di Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse, il Nintendo Direct di settembre prosegue con un inaspettato ma gradito annuncio a marchio Square Enix.

Nel corso dell'evento organizzato dalla Grande N, arriva infatti il reveal di un nuovo capitolo della serie Octopath Traveler. Dopo l'approdo del gioco su Nintendo Switch e PC, è infatti tempo di fare la conoscenza di altri 8 viandanti. Con il trailer che trovate in apertura, il publisher giapponese e Nintendo presentano Octopath Traveler II, avventura che ricalcherà il modello del predecessore, per raccontare però un viaggio completamente inedito. Per l'occasione, ritorna l'ormai tradizionale estetica 2D-HD, con una variopinta e ricercata pixel art.

A sorpresa, gli autori del JRPG hanno già rivelato la data di uscita del gioco: Octopath Traveler II approderà in esclusiva su Nintendo Switch in occasione del prossimo 24 febbraio 2023.

Tra le novità assolute proposte dal Nintendo Direct, segnaliamo inoltre la pubblicazione del primo trailer di Fire Emblem: Engage, nuovo capitolo principale della serie.