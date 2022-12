Octopath Traveler 2, il nuovo trailer presenta Throné e Temenos: la ladra e il chierico

L'ultimo trailer di Octopath Traveler II ci aveva presentato il mercante Partitio e il ricercatore Osvald. Ora, è il momento di dare il benvenuto a due ulteriori membri del cast del JRPG.

Con un nuovo filmato dedicato - che potete visionare in apertura a questa news -, il team di Square Enix presenta ufficialmente Throné. La ragazza è una giovane ladra, cresciuta dai genitori in una vasta comunità di fuorilegge. Ormai cresciuta, la donna è determinata a sfuggire all'oppressione della sua famiglia, per cercare una strada che la conduca alla libertà. All'interno di Octopath Traveler II, Throné potrà derubare i cittadini di Solistia e sfruttare potenti abilità in combattimento.

Temenos è invece un uomo di fede, un chierico impegnato nella diffusione del credo. L'uomo pare celare un passato misterioso, che i giocatori potranno probabilmente scoprire nel corso dell'avventura. In viaggio per il continente di Solistia, Temenos può sfruttare il proprio carisma per convincere altri cittadini a seguirlo o a rivelargli informazioni.



In aggiunta al reveal dei due personaggi, il nuovo trailer di Octopath Traveler II conferma la possibilità di equipaggiare i protagonisti con un Job secondario. Accanto al mestiere assegnato di default, gli eroi del gioco potranno dunque svilupparne uno ulteriore. Questa nuova feature stratifica il sistema di combattimento del JRPG, mettendo a disposizione di ogni personaggio un arma secondaria e un maggior numero di abilità.