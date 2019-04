Octopath Traveler annunciato per PC da Square Enix

Un'avvisaglia l'avevamo ricevuta già qualche giorno fa, quando Octopath Traveler per PC è comparso nel database dell'ente coreano che si occupa della classificazione dei giochi. Quest'oggi, invece, è arrivata la conferma: il riuscito JRPG di Square Enix, disponibile al momento solo su Nintendo Switch, verrà lanciato anche su PC via Steam il prossimo 7 giugno.

A svelarlo è stata la stessa compagnia giapponese sul suo blog ufficiale. Ci teniamo a far notare, in ogni caso, che il post dell'annuncio è stato rimosso poco dopo la sua comparsa. Probabilmente, è stato pubblicato per errore in anticipo sui tempi. Nell'attesa che Square Enix chiarisca definitivamente la situazione, il comunicato può essere letto integralmente su Gematsu.

Ambientato nel bellissimo e pericoloso mondo di Osterra, Octopath Traveler permette ai giocatori di controllare 8 differenti eroi, ognuno con abilità, motivazioni e storie uniche: Olberic, Cyrus, Tressa, Ophelia, Primrose, Alfyn, Therion e H'annit. È possibile iniziare l'avventura con uno qualsiasi dei suddetti personaggi, e reclutare i rimanenti nell'ordine che si preferisce. Gli eroi posseggono delle abilità utilizzabili anche al di fuori dei combattimenti, chiamate Azioni viaggio. Therion, ad esempio, è in grado di rubare gli oggetti degli NPC, mentre H'annit è capace di domare le bestie selvagge. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Octopath Traveler.