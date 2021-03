Octopath Traveler annunciato a sorpresa per Xbox, arriverà anche su PS4 e PS5?

Nella giornata di ieri Microsoft ha annunciato l'arrivo di Octopath Traveler per Xbox su Game Pass a fine marzo, e fino a qui nulla di strano... se non fosse che la versione console è stata annunciata a sorpresa e senza alcun preavviso.

Scorrendo la lista dei nuovi giochi in arrivo su Game Pass a fine marzo, i giocatori sono rimasti sorpresi nel leggere il nome di Octopath Traveler, dal momento che fino ad oggi il titolo è stato pubblicato solamente su Nintendo Switch e PC (via Steam) e la versione Xbox arriva senza alcun preavviso da parte del publisher Square Enix.

Il debutto di Octopath Traveler su console Microsoft ha riacceso la scintilla nei confronti di questa produzione (tanto che l'hashtag #OctopathTraveler è finito dritto dritto in tendenza su Twitter negli USA) e sono in molti a chiedersi se Octopath arriverà anche su console Sony. Al momento non ci sono notizie in tal senso ma PSU ipotizza (o meglio, spera) un possibile annuncio durante l'evento Square Enix Presents del 18 marzo. E chissà che questo desiderio non possa effettivamente diventare realtà, a meno che Microsoft non abbia "blindato" il gioco su Xbox per qualche mese per spingere ulteriormente il servizio Game Pass.