Octopath Traveler arriva oggi su Xbox, disponibile anche su Game Pass

Annunciato a sorpresa a metà mese, a partire da oggi, Octopath Traveler è disponibile su Xbox One, anche su Game Pass, scaricabile gratis da tutti gli abbonati su PC e console Xbox One e Xbox Series X/S.

Otto viaggiatori. Otto avventure. Otto ruoli. Parti per un epico viaggio nel vasto e meraviglioso mondo di Orsterra e scopri le storie affascinanti di ciascuno degli otto viaggiatori.

Octopath Traveler per Xbox è stato annunciato a metà marzo come parte dei giochi Xbox Game Pass del mese, senza alcuna anticipazione, una vera e propria sorpresa per tutti i giocatori che hanno accolto positivamente la notizia dell'arrivo di Octopath su console Xbox e sul Game Pass. Octopath Traveler è in ogni caso in vendita anche sul Microsoft Store al prezzo scontato di 41.99 euro per otto giorni, trascorso il periodo promozionale il gioco Square Enix tornerà ad essere venduto al prezzo pieno di 59,99 euro.

Se avete appena iniziato a giocare su Everyeye.it trovate la guida di Octopath Traveler per i nuovi giocatori con una serie di consigli utili, trucchi e strategie per capire e apprendere al meglio le meccaniche di gameplay. Octopath ha venduto oltre 2.5 milioni di copie, il gioco è disponibile su Nintendo Switch, PC Windows e piattaforme Xbox.