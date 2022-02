Octopath Traveler Champions of the Continent in Europa: il trailer annuncia la Closed Beta

Dopo aver confermato l'arrivo di Octopath Traveler: Champions of the Continent in Europa, i vertici di Square Enix hanno offerto ulteriori dettagli in merito al lancio del gioco.

Con la pubblicazione di un nuovo trailer dedicato - che potete visionare direttamente in apertura a questa news -, il colosso giapponese ha presentato nuovamente al pubblico le caratteristiche distintive del titolo mobile. Definito una "esperienza console ottimizzata per dispositivi mobile", Octopath Travaler: Champions of the Continent si sviluppa all'interno del medesimo immaginario di Octopath Traveler, JRPG arrivato originariamente su Nintendo Switch nel 2018 e poi uscito anche su altri hardware.

L'avventura ruolistica single player debutterà sul mercato mobile europeo nel corso dell'estate di quest'anno. In attesa della comunicazione di un Day One preciso, Square Enix ha invitato gli appassionati a registrarsi sugli store per guadagnarsi l'accesso ad una Closed Beta di Octopath Traveler: Champions of the Continent. Quest'ultima sarà attivata esclusivamente su dispositivi Android, di seguito trovate il link alla pagina dedicata su Google Play:

La versione finale del JRPG in 2D-HD raggiungerà sia i dispositivi mobile Android, tramite, sia l'ecosistema Apple, tramite. In entrambi i casi, la finestra resta fissata per l'