Octopath Traveler: Champions of the Continent, aperte le iscrizioni per la demo

Nella giornata di oggi, Square-Enix ha aperto le iscrizioni per il lancio della demo di Octopath Traveler: Champions of the Continent, il mobile game spin-off del JRPG che su Nintendo Switch ha ottenuto un grande successo di pubblico e critica.

Octopath Traveler ha infatti venduto oltre 1.5 milioni di copie il che, trattandosi di un genere considerato piuttosto "di nicchia", può davvero considerarsi un grande risultato, tanto che la software house ha già annunciato di avere un sequel in lavorazione, che però richiederà ancora un po' di tempo di sviluppo.

Non ci sono invece ancora molti dettagli sul videogame per smartphone, se non appunto l'arrivo di una "early demo" annunciata dalla stessa Square Enix, per il momento prevista solo in Giappone.

"Distribuiremo una demo per Octopath Traveler: Champions of the Continent, prima della release ufficiale. Per poter ottenere feedback dagli utenti, abbiamo anche intenzione di lanciare un sondaggio." si legge nelle note ufficiali diffuse dalla software house.

La demo sarà utilizzabile dal 26 Marzo al 2 Aprile 2019, e avrà come requisiti minimi iOS 10.00 e iPhone 7, e Android 6.0 con 2GB di RAM.

Per registrarsi bisogna andare sul sito di Square Enix (avendo già un account) dal 12 al 17 Marzo 2019 e sperare di essere tra i 1600 giocatori (800 iOS e 800 Android) scelti per partecipare alla demo.