Octopath Traveler è stata una delle sorprese del 2018, un GDR in salsa retrò pubblicato da Square Enix ed uscito su Nintendo Switch e PC (qui trovate la nostra recensione di Octopath Traveler). L'annuncio di un prequel, sebbene in forma "portatile", dato che uscirà su iOS e Android, aveva di nuovo riacceso gli entusiasmi dei fan sul gioco.

Purtroppo però è arrivata una buona notizia per tutti quelli che lo aspettavano, e che ora dovranno attenderlo un po' più a lungo. Octopath Traveler: Champions of the Continent è stato rimandato al 2020 in Giappone, e dunque la data d'uscita si allontana rispetto a quella preventivata in precedenza, secondo cui il gioco sarebbe arrivato entro il 2019.

Il produttore Yuuki Yokoyama ne ha parlato in una lettera indirizzata ai fan, spiegando che mentre la produzione della versione release, ossia la 1.0.0 è quasi completa, la tabella di marcia ha avuto lo stesso bisogno di alcuni piccoli cambiamenti.

Octopath Traveler: Champions of the Continent arriverà nel 2020 dunque, su iOS e Android in Giappone. Attualmente il gioco è confermato solamente per il mercato giapponese, per cui la possibilità di una versione occidentale è ancora da verificare, soprattutto dopo il ritardo appena annunciato.

Voi che ne pensate? Vi farebbe piacere se il gioco arrivasse anche nel Vecchio Continente?