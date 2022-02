Octopath Traveler Champions of the Continent, è ufficiale: arriverà in Occidente nel 2022

Mentre fervono i preparativi per il nuovo viaggio degli autori di Octopath Traveler, la software house interna a Square Enix riferisce sui social di essere al lavoro per portare in Occidente Champions of the Continent, il prequel di Octopath Traveler per sistemi iOS e Android.

Nell'ultimo messaggio condiviso su Twitter, il team di sviluppo giapponese riferiscono infatti di essere impegnati nella realizzazione della versione in lingua inglese di Octopath Traveler Champions of the Continent. La trasposizione occidentale del prequel dell'iconico JRPG approderà in Nord America ed Europa nel corso del 2022.

Maggiori dettagli sulla versione in lingua inglese del progetto verranno condivisi da Acquire e Square Enix a metà febbraio, supponiamo contestualmente alla pubblicazione di un video che possa fornire delle indicazioni più esaustive sulle tempistiche di lancio su App Store e Google Play Store.

A chi ci segue, ricordiamo che Champions of the Continent è un free-to-play a giocatore singolo che si riallaccia alla narrazione di Octopath Traveler per mostrarci il mondo di Orsterra qualche anno prima degli avvenimenti del JRPG originario. Il titolo offre un'esperienza di gioco particolarmente profonda (specie per gli standard delle produzioni mobile) e un comparto grafico che mutua lo stile artistico dell'opera maggiore per riproporlo con scenari bidimensionali in alta definizione, ambientazioni esplorabili liberamente e combattimenti a turni alternati a spezzoni in cinematica ricostruiti in 3D.