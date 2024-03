Octopath Traveler, l'ex esclusiva Switch non è acquistabile sull'eShop: che succede?

Potrebbe essere sfuggito a molti, trattandosi di un gioco con quasi sei anni sulle spalle e già nelle librerie della maggior parte degli interessati, tuttavia Octopath Traveler non risulta più essere disponibile all'acquisto sul Nintendo eShop.

Octopath Traveler, che nel 2018 è stato lanciato in esclusiva temporale proprio su Switch, è ancora regolarmente listato nel Nintendo eShop, ma come potete appurare anche voi dirigendovi al link fornito poc'anzi non può essere acquistato. Il classico pulsante "Acquista nel Nintendo eShop" non risulta essere presente, come invece accade regolarmente nella pagina del negozio del suo seguito, Octopath Traveler II.

Che succede? In mancanza di comunicazione ufficiali non possiamo averne la certezza, tuttavia il problema potrebbe essere legato al cambio di publisher della versione Switch. Come ha fatto notare Gematsu, a dicembre 2023 c'è stato un avvicendamento tra Nintendo, che in questi anni aveva curato la distribuzione di Octopath Traveler sulla propria console, e Square Enix, che è anche la l'azienda produttrice della serie.

Il cambio di publisher dell'edizione Switch potrebbe dunque aver causato degli intoppi burocratici, che immaginiamo verranno risolti nel breve periodo. Lo stop alle vendite di Octopath Traveler su Nintendo eShop potrebbe dunque essere solo momentaneo. Non sappiamo quando tornerà in vendita, nel frattempo continueremo a monitorare la situazione.