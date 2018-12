Octopath Traveler: il Gioco scontato del 40% sul Nintendo eShop

Tra i contenuti esclusivi approdati sulla console ibrida di Nintendo nel corso del 2018, troviamo Octopath Traveler, un tributo ispirato ai classici JRPG del passato sviluppato da Square Enix.

Il Titolo, pubblicato nel corso dell'estate di quest'anno, nello specifico il 13 luglio, ha attratto l'attenzione di numerosi videogiocatori in possesso della console ibrida della Casa di Kyoto. Nel corso delle prime settimane di pubblicazione, Octopath Traveler è stato in grado di vendere oltre un milione di copie, superando le aspettative della stessa Square Enix.

Qualora foste interessati al Gioco, ma non vi foste ancora decisi a provarlo, vi segnaliamo un'interessante promozione recentemente pubblicizzata da Nintendo. Tramite il proprio account Twitter italiano ufficiale, la Casa di Kyoto ha infatti reso nota la possibilità di acquistare Octopath Traveler ad un prezzo scontato sul Nintendo eShop. Di seguito il contenuto del cinguettio, che trovate in calce a questa news: "Parti per un'avventura tutta tua in #OCTOPATHTRAVELER, ora scontato del 40% nell'#eShop di #NintendoSwitch". Consultando il sito web di Nintendo Italia scopriamo ulteriori dettagli sulla durata della promozione, che resterà attiva sino al 10 gennaio 2019. Fino a questa data, la versione digitale di Octopath Traveler potrà dunque essere acquistata a 35,99€.



Per chi non conoscesse ancora il Titolo o volesse saperne di più, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di Octopath Traveler, realizzata da Mario Marino.