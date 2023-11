Octopath Traveler II: per Nintendo Switch ora è scontatissimo

Il primo capitolo di Octopath Traveler è uscito nel 2018 e ha venduto più di 3.000.000 di copie in tutto il mondo. Il nuovo capitolo uscito il 24 febbraio riporta in auge la grafica tipica della serie, un mix della classic pixelart e computer grafica in 3D.

Il gioco è ambientato in una nuova terra di nome Solistia e in un’altra epoca, dove si narrano le vicende di otto nuovi protagonisti. Il secondo capitolo è uscito per PS4, PS5 e Nintendo Switch il 24 febbraio di quest'anno.

Il gioco è in offerta su Amazon in edizione fisica al prezzo di 49,50 euro per PS4, 51,50 euro per PS5, l'edizione per Nintendo Switch è acquistabile a soli 34,97 euro, di seguito i link alle offerte:

Nel gioco inizieremo la nostra avventura scegliendo un personaggio fra gli otto disponibili, diversi in tantisimi aspetti, soprattutto nei talenti e abilità. Solistia, la nuova ambientazione del gioco, è una terra divisa dal mare ricca di culture e luoghi da scoprire, esplorabile da cima a fondo con attività diverse divide dal giorno alla notte.

I nuovi personaggi saranno liberamente personalizzabili, assegnando loro classi e abilità diverse sfruttando le modalità Dominio e Potenza, proprio come avveniva nell’originale, con in più nuove meccaniche che scopriremo solamente giocando questo nuovo capitolo.