Octopath Traveler non avrà DLC ma il produttore pensa ad un sequel

Octopath Traveler ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica, registrando vendite superiori alle aspettative di Square-Enix, in particolar modo in Giappone e Nord America. C'è spazio dunque per eventuali DLC o per un sequel?

Parlando ai microfoni di Famitsu, il produttore Tomoya Asano ha ribadito che "Octopath Traveler non avrà DLC, il gioco non è stato pensato per essere espanso e dunque non avrebbe senso creare contenuti aggiuntivi adesso", tuttavia sembra che il gioco possa avere un sequel "non posso dire nulla di concreto ma abbiamo iniziato a confrontarci con Square-Enix per capire come sarebbe possibile dare vita ad un nuovo gioco della serie Octopath".

Dunque nessuna conferma sul sequel di Octopath Traveler tuttavia gli sviluppatori sembrano decisamente possibilisti a riguardo. Il gioco è stato il titolo più venduto a luglio in Nord America e in Giappone le scorte sono andate esaurite molto rapidamente, registrando il sold-out nel giorno di lancio e nelle settimane immediatamente successive.