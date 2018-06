Octopath Traveler non riceverà nessun DLC dopo il lancio

Il producer di Octopath Traveler Masashi Takahashi ha confermato che il nuovo JRPG in arrivo su Nintendo Switch non riceverà nessun DLC. Tutti i contenuti previsti per saranno già inclusi nel gioco base al momento della sua uscita.

Al contrario di molti altri esponenti del genere, dunque, Octopath Traveler non riceverà nessun contenuto aggiuntivo dopo la pubblicazione del gioco: "Il prodotto finale è quello che troverete nei negozi", ha spiegato il producer, escludendo quindi l'arrivo dei DLC dopo il debutto del titolo.

Ricordiamo che Octopath Traveler sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal prossimo 13 luglio. Nel frattempo, ricordiamo che sul Nintendo eShop è disponibile una demo scaricabile per tutti gli utenti, con la possibilità di trasferire i salvataggi nel gioco completo.

Per saperne di più sul titolo, potete guardare la nostra Video Anteprima dedicata al nuovo JRPG in stile 16-bit di Square Enix. Se invece volete tenervi aggiornati su tutte le altre novità, vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.