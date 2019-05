Octopath Traveler per PC: aperti i preordini su Steam

Square Enix ha annunciato che è ora possibile effettuare il pre-order dell’acclamatissimo Octopath Traveler su Steam, in vista della sua pubblicazione il 7 giugno 2019.

Octopath Traveler porta su PC la sua meravigliosa grafica in HD-2D, mescolando fantastici personaggi in 2D con un meraviglioso mondo in 3D. Gioca nei panni di otto personaggi molto diversi, ognuno con la propria storia da raccontare: dalla scoperta di sé stessi fino alle missioni di vendetta. Ogni eroe inizierà il suo viaggio da una regione diversa del pericoloso continente di Orsterra, così potrai vivere un’esperienza unica a seconda di chi sceglierai.

Chi effettuerà il pre-order di Octopath Traveler prima del lancio riceverà un set esclusivo di undici sfondi per il desktop con delle bellissime immagini degli eroi e delle incredibili ambientazioni del gioco. Octopath Traveler sarà disponibile per PC dal 7 giugno 2019 con voci in inglese e in giapponese e testi in inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, giapponese, cinese tradizionale e cinese semplificato.