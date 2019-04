Octopath Traveler per PC si mostra nel primo trailer ufficiale

La scorsa settimana, Square Enix ha annunciato Octopath Traveler per PC. L'apprezzato JRPG, fino ad ora un'esclusiva di Nintendo Switch, arriverà su Steam il prossimo 7 giugno.

Ad essere precisi, poco dopo il reveal avvenuto lo scorso giovedì, la casa giapponese si è rimangiata tutta cancellando il post dell'annuncio dal sito ufficiale. Probabilmente, è stato effettuato per errore in anticipo sulla tabella di marcia interna. Oggi, però, sono stati fugati tutti i dubbi. Octopath Traveler per PC è apparso ufficialmente su Steam con una pagina prodotto tutta sua, che conferma la data d'uscita del 7 giugno, include tante immagini e, soprattutto, mostra il primo trailer ufficiale. Gli scatti li trovate nella galleria in calce, mentre il video potete ammirarlo in apertura di notizia. Il prezzo al quale verrà venduta questa versione, purtroppo, non è ancora stato rivelato.

In Octopath Traveler potete impersonare otto differenti personaggi, caratterizzati da storie e abilità uniche, e viaggiare nell'incantevole mondo di Osterra prendendo delle decisioni in grado di influenzare l'evolversi della trama. Il sistema di combattimento è a turni, mentre le missioni principali e secondarie possono essere affrontate in diversi modi. Se non avete avuto modo di giocarlo su Nintendo Switch e volete saperne di più, allora vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Octopath Traveler.