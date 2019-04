Octopath Traveler per PC valutato in Corea: in arrivo il porting?

Sembra che Acquire e Square Enix abbiano deciso di portare il JRPG retrò Octopath Traveler anche su PC, stando a quanto riportato da alcune fonti internazionali. La versione PC del gioco sarebbe infatti stata valutata dall'ente coreano per la classificazione dei giochi.

Pur non trattandosi di una conferma ufficiale naturalmente prendete la news come un rumor per il momento, ma generalmente dal momento della valutazione, passano pochi giorni prima che la software house provveda poi all'annuncio, per cui teniamo le antenne ben dritte in vista di eventuali novità da Square Enix. Il sito coreano inoltre indica Bandai Namco come publisher.

Octopath Traveler ha venduto 1.5 milioni di copie, e trattandosi di un gioco di nicchia in esclusiva per Nintendo Switch, si può capire quanto il gioco sia stato apprezzato sia dal pubblico che dalla critica (sul nostro sito trovate la nostra recensione di Octopath Traveler).

Recentemente è stato annunciato anche Champions of the Continent, un prequel del videogame per dispositivi mobili, descritto come un "RPG single-player", e Square Enix ha dichiarato che Acquire sta già lavorando per il sequel di Octopath Traveler su console, anche se ci vorrà ancora un po' di tempo.

Che ne pensate? Vi fa piacere un'eventuale uscita del JRPG anche su PC?