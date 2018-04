Octopath Traveler per Nintendo Switch torna a mostrarsi con un nuovo video gameplay

Square Enix ha appena aggiornato il sito ufficiale di Octopath Traveler, atteso gioco di ruolo per Nintendo Switch, pubblicando un nuovo filmato della durata di circa cinque minuti in cui ci vengono mostrati alcuni spezzoni di gameplay.

Il video (condiviso su Youtube da Nintendo Everything) ci offre ancora una volta l’opportunità di ammirare lo stile unico della produzione, che si contraddistingue per l’elaborata pixel art accompagnata da giochi di luce e sfumature che donano profondità alla scena. Presenti anche alcuni stralci di gameplay tratti dalle fasi di combattimento: Octopath Traveler proporrà un combat system a turni che però sarà caratterizzato da alcune meccaniche uniche basate sui cosiddetti sistemi di Vulnerabilità e Dominio, di cui vi abbiamo già parlato approfonditamente in passato nella nostra anteprima.

Octopath Traveler sarà disponibile esclusivamente su Nintendo Switch a partire dal 13 luglio.