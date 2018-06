Octopath Traveler potrà essere testato nuovamente grazie a una demo in arrivo il 14 giugno

Nel corso del Nintendo Direct E3 2018, Square Enix ha annunciato che i giocatori potranno provare nuovamente Octopath Traveler grazie a una demo in arrivo sul Nintendo eShop giovedì 14 giugno.

La cosa interessante è che dopo aver giocato a questa versione dimostrativa sarà possibile importare i dati di salvataggio nel gioco completo, che verrà pubblicato esclusivamente su Nintendo Switch il prossimo 13 luglio. Al lancio, oltre all'edizione standard, sarà disponibile all'acquisto anche una Collector's Edition che includerà il gioco base, un artbook pop-up, una mappa, la colonna sonora su CD e una replica della moneta virtuale utilizzabile nel gioco

Octopath Traveler è un nuovo JRPG sviluppato dagli autori di Bravely Default e Bravely Second, che la nostra redazione ha già avuto modo di provare sul finire del mese scorso. Nella sua anteprima, Marco Mottura ha scritto che "Octopath Traveler continua a sembrare non soltanto un esperimento a dir poco promettente, ma addirittura un'esclusiva potenzialmente pregevole, di quelle in grado di dare lustro tanto a Square Enix quanto a Nintendo Switch".