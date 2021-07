Octopath Traveler si prepara ad un altro viaggio: nuovo capitolo in arrivo?

Pubblicato inizialmente solo su Nintendo Switch e poi approdato anche su altre piattaforme come il PC, Google Stadia e Xbox One, Octopah Traver festeggia oggi il suo terzo anniversario.

Per celebrare questa importante ricorrenza, i ragazzi di Square Enix e Acquire hanno preparato e condiviso un nuovo artwork celebrativo, che potete ammirare anche voi dirigendovi in calce a questa notizia. Potrebbe esserci dell'altro per cui gioire, in ogni caso: nel messaggio che accompagna l'illustrazione, i creatori del JRPG ha fatto di sapere di essere pronti per "intraprendere un nuovo viaggio con i giocatori", in vista del quale stanno "facendo del loro meglio". Dichiarazioni indubbiamente sibilline, ma che sembrano confermare l'esistenza di un nuovo capitolo della serie in via di sviluppo.

Octopath Traveler, nonostante la sua natura di nicchia, ha riscontrato un grande successo di mercato superando quota 2,5 milioni di copie vendute ancor prima di vedere la luce su Xbox (lancio che è avvenuto a marzo 2021, anche in Game Pass), pertanto degli eventuali piani di espansione del franchise da parte di Square Enix sarebbero più che legittimi, e non ci stupirebbero più di tanto. In attesa di un annuncio vero e proprio, potete scoprire maggiori dettagli sul JRPG leggendo la nostra recensione di Octopath Traveler.