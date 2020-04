Octopath Traveler e PUBG per Google Stadia: avvistamento sull'ESRB

Mentre si avvicina il nuovo appuntamento con Stadia Connect, la community videoludica realizza alcuni interessanti avvistamenti, anticipatori di potenziali annunci in arrivo.

Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, all'interno del database dell'ESRB (Entertainment Software Rating Board) sono presenti due nuove schede dedicate a versioni Google Stadia di Octopath Traveler e PUBG. Che sia in dirittura di arrivo un annuncio ufficiale in merito ad un porting dei due titoli?

Octopath Traveler, lo ricordiamo, è un JRPG confezionato da Square Enix, realizzato in uno stile grafico che omaggia l'epoca dei 16 bit. Approdato originariamente in esclusiva su Nintendo Switch è in seguito divenuto disponibile anche per il pubblico PC. Recentemente, Octopath Traveler ha superato i 2 milioni di copie vendute. Player's Unknown BattleGrounds, tra i capostipiti del genere battle royale, non ha anch'esso bisogno di presentazioni.

Per scoprirlo, non ci resta che attendere ancora poche ore: l'appuntamento è infatti fissato per il tardo pomeriggio di oggi, martedì 28 aprile. Ovviamente, la Redazione di Everyeye seguirà in diretta lo Stadia Connect in collegamento streaming dal Canale Twitch di Everyeye.it. Le live prenderà il via alle ore 17:30, per una mezz'ora di chiacchierata prima dell'inizio dell'appuntamento, fissato da Google per le ore 18:00. Non mancate!