Octopath Traveler ha raggiunto quota 2.5 milioni di copie vendute

Square-Enix ha annunciato che Octopath Traveler ha superato le 2.5 milioni di copie vendute in tutto il mondo. I numeri tengono conto sia delle vendite in edizione fisica che dei download digitali avvenuti sin dal debutto del gioco su Switch nell'estate del 2018.

I dati segnano inoltre una crescita di altre 500.000 unità rispetto all'ultimo report diffuso dalla casa di Final Fantasy nel marzo del 2020, quando il J-RPG vecchia scuola aveva raggiunto le 2 milioni di copie vendute. Octopath Traveler continua dunque a registrare successi a quasi tre anni di distanza dalla sua uscita. Oltre all'originale versione Switch, il titolo è stato in seguito reso disponibile anche su PC tramite Steam nel giugno del 2019, mentre non sono mai state prese in considerazione edizioni per le altre console disponibili sul mercato.

Se ve lo siete perso, la recensione di Octopath Traveler potrebbe invogliarvi a dargli una chance quanto prima. Il gioco omaggia i J-RPG del passato, con particolare riferimento a classici di Square quali Final Fantasy VI e Chrono Trigger, mettendoci nei panni di otto diversi protagonisti ognuno con una propria storia personale da seguire.

Durante l'ultimo Nintendo Direct è stato svelato Project Triangle Strategy, realizzato dallo stesso team di Octopath Traveler del quale ne riprende la veste grafica. Troverete maggiori dettagli sul possibile erede di Final Fantasy Tactics nella nostra anteprima di Project Triangle Strategy.