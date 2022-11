Octopath Traveler 2: alla scoperta di nuovi personaggi nel trailer dell'RPG Square-Enix

Dopo aver precisato che l'interazione fra i personaggi del ruolistico cambieranno radicalmente in questo sequel, Square-Enix ha mostrato un nuovo trailer dedicato ad Octopath Traveler 2, in arrivo su PC e console a febbraio del prossimo anno.

Il trailer, a cui potete dare uno sguardo in cima alla notizia, ci introduce a due degli otto nuovi protagonisti del gioco, ovvero Partitio the Merchant e Osvald the Scholar. Possiamo poi osservare in azione la nuova meccanica da sfruttare in battaglia "Latent Powers" ​​e i nuovi modi di viaggiare attraverso il continente. Si tratta inoltre di una nuova occasione in cui apprezzare i miglioramenti tecnici apportati da Square-Enix per rendere ancor più graziosa la peculiare grafica HD-2D della serie di Octopath Traveler.

La storia di Octopath Traveler 2 è ambientata a Solistia, una zona divisa dall’oceano in due continenti, uno orientale e uno occidentale. Siamo in un’epoca di scoperte, in cui le rotte marittime sono percorse da grandi navi e l’energia del vapore dà vita a tecnologie sempre nuove. Alcuni gioiscono per quest’epoca di grandi invenzioni e fioritura culturale, mentre altri sono portati alla disperazione da guerre, malattie e carestie. Qui si muovono otto personaggi, ciascuno nato in un luogo diverso e con un diverso obiettivo e diversi talenti. Vesti i loro panni e viaggia liberamente in queste terre.

Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che Octopath Traveler 2 sarà disponibile su PC, PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch a partire dal 24 febbraio 2023. Nella paziente attesa di lanciarci in questa nuova avventura fantasy, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Octopath Traveler 2 per ulteriori approfondimenti sul GDR di Square-Enix.