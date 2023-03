Octopath Traveler fa scuola: Youyuan svela il GDR fantasy The Legend of Contraria

Non bastasse lo sguardo al passato di Octopath Traveler 2, dalla Cina sta per arrivare un nuovo, promettente GDR in stile 2.5D: date un'occhiata al primo video di The Legend of Contraria, la prossima avventura ruolistica in pixel art realizzata dal team di Youyuan.

Il titolo si riallaccia al filone delle esperienze GDR e JRPG 2.5D (come Triangle Strategy, Live a Live, Eiyuden Chronicle o il già citato Octopath Traveler) per immergere gli appassionati del genere in mondo fantasy liberamente esplorabile, con tanti compagni da reclutare e decine di sottotrame da scoprire visitando i villaggi e le aree più pericolose di questa fittizia Terra di Mezzo.

L'approccio 'avventuriero' dell'opera viene enfatizzato da una campagna principale incentrata, appunto, sull'esplorazione della mappa e sull'acquisizione dell'esperienza necessaria per fronteggiare mostri, cavalieri corrotti e boss. La Terra di Mezzo plasmata in pixel art dagli artisti digitali di Youyuan propone un ampio ventaglio di biomi e regioni con deserti, ghiacciai, foreste e praterie dominate da castelli pieni di attività da svolgere.

La commercializzazione di The Legend of Contraria è prevista nei primi mesi del 2024: per il momento, il PC è l'unico sistema indicato dagli sviluppatori per il lancio di questo interessante gioco di ruolo in stile 2.5D, ma come spesso avviene in questi casi sarà il successo che otterrà il titolo su Steam a determinarne il destino multipiattaforma e, con esso, l'approdo futuro su console come PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Nel frattempo, date un'occhiata alle immagini e al video che trovate in calce e in cima alla notizia e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questa avventura in pixel art che riecheggia le atmosfere (e non solo) di Octopath Traveler.