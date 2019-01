Octopath Traveler: Square Enix brevetta la dicitura 'HD-2D'

In occasione dell'estate dello scorso anno, ha fatto il suo esordio sul mercato videoludico Octopath Traveler, interessante JRPG di stampo classico pubblicato da Sqaure Enix in esclusiva su Nintendo Switch.

Il Titolo, inizialmente conosciuto come "Project Octopath Traveler" aveva immediatamente attratto su di sè un grande interesse, in ragione anche della peculiare scelta estetica operata dal Team di sviluppo. Utilizzando l'Unreal Engine 4, quest'ultimo ha infatti ricreato una propria personale reinterpretazione dei classici a 16-bit.

A quanto pare, Square Enix ha molto apprezzato questa soluzione grafica, tanto da decidere di brevettare la dicitura utilizzata per presentarla al pubblico in occasione del lancio di Octopath Traveler: "HD-2D". Notizia recente, è infatti la decisione della Software House di brevettare questa espressione. I marchi "HD-2D" e "HD2D" sono infatti stati registrati da Square Enix presso la WIPO (Organizzazione Internazionale per la Proprietà Intellettuale". Un gesto sicuramente interessante che potrebbe costituire un segnale della volontà della Compagnia Nipponica di utilizzare nuovamente in futuro tale soluzione estetica.



Ad oggi, evidentemente, non vi è alcuna conferma ufficiale in tal senso da parte di Square Enix. Tuttavia, nell'ottobre dello scorso anno, Masashi Takahashi e Tomoya Asano, Producer di Octopath Traveler, si erano dichiarati intenzionati a produrre nuovi Giochi di Ruolo a ritmi più serrati. Lo steso Asano non aveva inoltre escluso la possibilità di realizzare un Sequel del Titolo. Cosa ne pensate, avete apprezzato l'"HD-2D"? Preferireste vederlo in azione su di un nuovo episodio di Octopath Traveler oppure un Titolo completamente differente?