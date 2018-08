Octopath Traveler è stato il gioco più venduto di luglio negli USA

Il gruppo NPD ha pubblicato i dati di vendita di luglio registrati negli Stati Uniti. Sul fronte software troviamo al primo posto Octopath Traveler, con Nintendo Switch in vetta alla classifica delle console più vendute.

Di seguito riportiamo la classifica dei 20 giochi più venduti a luglio negli Stati Uniti:

Octopath Traveler Grand Theft Auto V Mario Kart 8 Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy The Legend of Zelda: Breath of the Wild Far Cry 5 Super Mario Odyssey The Crew 2 Tom Clancy's Rainbow Six: Siege Mario Tennis Aces FIFA 18 Lego Incredibles God of War (2018) Captain Toad: Treasure Tracker NBA 2K18 Call of Duty: WWII Detroit: Become Human MLB 18: The Show Minecraft Destiny 2

Oltre al dominio di Octopath Traveler, possiamo notare il secondo posto di Grand Theft Auto 5 e la quarta posizione di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, due titoli che continuano a registrare numeri di grande successo. Da notare anche le buone posizioni di Mario Kart 8, Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey e Mario Tennis Aces, a testimonianza delle ottime vendite registrate dai giochi Nintendo.

A tal proposito, Nintendo Switch si è confermata la console più venduta di luglio negli USA, tornando per la prima volta in vetta alla classifica dallo scorso dicembre. In generale, la spesa complessiva per l'hardware da gioco, il software e gli accessori ha registrato un incremento del 14% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Cosa ne pensate di questi risultati?