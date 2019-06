Octopath Traveler su Steam: il nuovo video illustra le caratteristiche della versione PC

Prima di volare a Los Angeles per presenziare all'E3 2019, i vertici di Square Enix ci ricordano che a partire da domani, 7 giugno, sarà possibile acquistare su Steam la versione PC di Octopath Traveler, JRPG ispirato alle vecchie glorie del genere come Chrono Trigger, Secret of Mana e Final Fantasy.

Per la versione PC di Octopath Traveler, il team di Acquire capitanato dall'autore di Bravely Default, Kota Oosaki, riproporrà tutti i contenuti dell'edizione apprezzata dagli utenti della console ibrida di Nintendo e vanterà la completa localizzazione in italiano per i testi (i dialoghi, come per la versione Switch, continueranno ad essere in lingua inglese).

Il titolo narra la storia di otto viaggiatori e le loro avventure vissute nel meraviglioso e vasto mondo di Orsterra: la scelta dell'eroe da interpretare determina il percorso intrapreso nella campagna principale, così come le sfide da compiere e le abilità da evolvere.

Il peculiare stile grafico utilizzato dagli autori diretti da Oosaki contribuisce a rendere ancora più indimenticabile la trama, infondendo ulteriore originalità ai combattimenti in puro stile JRPG contro nemici incredibilmente caratterizzati. Date perciò un'occhiata al nuovo video propostoci da Square Enix e fateci sapere se approfitterete del lancio di Octopath Traveler su PC per recuperare questa piccola grande gemma della produzione ruolistica giapponese.