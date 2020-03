Octopath Traveler supera i 2 milioni di copie vendute e festeggia con un grande sconto

Nel 2018, il team creativo di Square Enix portava in esclusiva su Nintendo Switch Octopath Traveler, un caloroso omaggio all'epoca dei giochi di ruolo a 16-bit.

Successivamente, il titolo si è fatto strada anche nella softeca dell'utenza PC, con un porting appositamente dedicato alla piattaforma. A circa un anno e mezzo dal primo approdo sul mercato videoludico, il GDR conquista ora un importante traguardo. Come potete infatti verificare in calce a questa news, la produzione degli autori di Bravely Default ha ormai superato i 2 milioni di copie vendute in tutto il mondo.



Per festeggiare, Nintendo ha scelto di promuovere un'interessante iniziativa, rendendo disponibile Octopath Traveler ad un prezzo ridotto. I giocatori che acquisteranno il gioco di ruolo su Nintendo eShop potranno dunque usufruire di uno sconto del 50%. La promozione resterà disponibile solamente per un periodo di tempo limitato: già attiva, scadrà infatti il prossimo giovedì 2 aprile. Per maggiori dettagli sul titolo, potete consultare la recensione di Octopath Traveler disponibile sulle pagine di Everyeye.

In chiusura, vi ricordiamo che i vertici di Square Enix hanno già confermato che un nuovo Octopath Traveler è in sviluppo, con pubblicazione attesa su Nintendo Switch. Sul progetto, ad ora non sono tuttavia disponibili informazioni o dettagli più precisi.